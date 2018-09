Statistik: Sachsen-Anhalt mit höchstem Hartz-IV-Anteil

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin/Magdeburg (dpa/sa) - In keinem anderen Flächenland sind so viele Arbeitslose auf Grundsicherung angewiesen wie in Sachsen-Anhalt. 2017 bekamen im Jahresschnitt 72,2 Prozent der Arbeitslosen im Land Hartz IV. Nur in den Stadtstaaten Berlin (74,6 Prozent) und Bremen (78,1 Prozent) war der Anteil noch höher. Das geht aus einer Übersicht der Bundesagentur für Arbeit hervor, auf welche die Linken-Bundestagsabgeordnete Sabine Zimmermann aufmerksam machte.

Etwas mehr als jeder vierte Jobsuchende in Sachsen-Anhalt erhielt Arbeitslosengeld I (ALG I). Der ostdeutsche Schnitt liegt nur wenig darüber. Im Bundesschnitt hatte hingegen jeder dritte Arbeitslose Anspruch auf ALG I und war nicht auf Hartz IV angewiesen.