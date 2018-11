Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Können Roboter Spaß in den Alltag alter Menschen bringen? Das wollen Studenten einer Frankfurter Hochschule heute im Praxistest mit Senioren herausfinden. Im August Stunz-Altenzentrum in Frankfurt stellt die University of Applied Sciences die humanoiden Roboter "Pepper" und "Peppa" vor, die sie im Rahmen ihres Studiums programmiert haben.

Die in Japan entwickelten Roboter können Menschen "erkennen" und sich mit ihnen unterhalten - wenn sie entsprechend programmiert wurden. Ziel des Studentenprojektes ist es, die "menschelnden" Roboter mehr Abwechslung und Unterhaltung ins Leben der Senioren bringen zu lassen. Auch das Pflegepersonal kann testen, ob der "Kollege" Roboter als Unterstützung in Frage kommt. Allerdings sind "Pepper" und "Peppa" keine Roboter, die für den Einsatz in der Pflege in Frage kommen, sondern deren Stärke eher die unterhaltsame Kommunikation ist.