25. August 2018 12:24 Soziales - Frankfurt am Main

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - An rund 20 Ständen in Frankfurt hat eine Initiative für mehr Sozialwohnungen und niedrigere Mieten am Samstag mit der Sammlung von Unterschriften begonnen. Die Initiatoren des "Mietentscheids" zielen auf die stadteigene Wohnungsbaugesellschaft ABG ab, zu ihnen gehören der Kreisverband der Partei Die Linke, die Bildungsgewerkschaft GEW sowie der Asta der Uni Frankfurt. Rund 20 000 Unterschriften wollen sie sammeln, damit sich die Frankfurter Stadtverordneten mit ihren Forderungen beschäftigen müssen.

"Mietentscheid"-Sprecher Alexis Passadakis sprach zum Auftakt am Samstagvormittag von einer lebhaften Beteiligung. "Wir sammeln sehr schnell sehr viele Unterschriften", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Offensichtlich sei der Frust vieler Menschen über die Mietsituation in Frankfurt groß.

Zu den Forderungen der Initiative gehört, dass die ABG nur noch geförderten Wohnraum schaffen soll und alle Mieter, die Anspruch auf eine Sozialwohnung haben, maximal 6,50 Euro pro Quadratmeter zahlen sollen. "Wohnraum in Frankfurt? Gibt's nur noch in Offenbach", lautet ein Slogan der Kampagne. Das Rechtsamt der Stadt hat sich bereits zu den Forderungen geäußert und in Medienberichten erklärt, es halte sie für nicht zulässig. Die Initiatoren wollen notfalls vor Gericht ziehen.