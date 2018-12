Soziales - Erfurt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Bedürftige bekommen auch in diesem Jahr eine warme Mahlzeit und Getränke im "Restaurant des Herzens" in Erfurt. Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) eröffnet das Lokal traditionell heute. Der erste Tag Wohltätigkeitsaktion, die bis in den Januar geht, fällt traditionell auf den Nikolaustag am 6. Dezember. Tausende Menschen haben das Angebot in der Vergangenheit genutzt.

In der Regel zahlen Bedürftige einen kleinen symbolischen Beitrag und bekommen dafür Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen. Meist werden auch ein Kulturprogramm und eine Weihnachtsfeier für Kinder geboten. Möglich wird das seit etlichen Jahren durch Spenden und viele ehrenamtliche Helfer.