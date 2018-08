Ministerin würdigt Einsatz von Pflegeeltern für Kinder

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Thüringens Sozialministerin Heike Werner (Linke) hat den Einsatz von Pflegeeltern bei der Betreuung von Kindern und Jugendlichen aus schwierigen Verhältnissen gewürdigt. Sie seien wichtige Partner der Jugendhilfe, erklärte Werner anlässlich eines Treffens von Pflege- und Adoptionseltern am Samstag in Erfurt. Wichtig sei aber auch ein konstruktives Miteinander mit den Jugendämtern und den leiblichen Eltern der Kinder. In Thüringen leben laut Sozialministerium mehr als 1500 Kinder und Jugendliche in Pflegefamilien.

Nach Zahlen des Statistischen Landesamtes gingen die Jugendämter im vergangenen Jahr 3339 Fällen nach, bei denen der Verdacht auf eine Gefährdung von Kindern bestand. In 461 Fällen gab es danach eine akute Gefährdung von Kindern. In 1640 Fällen, die von den Jugendämtern untersucht wurden schätzten die Behörden ein, dass die betroffenen Familien Hilfe- und Unterstützungsbedarf haben, damit die Kinder in einem soliden Umfeld aufwachsen können. In 1751 Fällen nahmen die Jugendämter Kinder und Jugendliche vorübergehend oder dauerhaft in Obhut.