Geringe Tarifbindung: Problem für Altenpfleger

Erfurt (dpa/th) - Viele Beschäftigte in der Altenpflege in Thüringen profitieren nach Einschätzung des Sozialministeriums und der Gewerkschaft Verdi kaum von Tariflöhnen. Im Gesundheits- und Sozialwesen, zu dem auch die Altenpflege gehört, werden die Gehälter nur für elf Prozent der Betriebe und 37 Prozent der Beschäftigten über Tarifverträge geregelt, wie das Ministerium auf Anfrage mitteilte. Die Zahl stammt aus einer Untersuchung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung für 2017. In Thüringen arbeiten nach amtlicher Statistik rund 32 000 Menschen in der Altenpflege, zwei Drittel davon in Teilzeit. Das Gesundheits- und Sozialwesen umfasst auch Kliniken, Krankenkassen, Wohlfahrtsverbände, Kindergärten und andere Sozialeinrichtungen.