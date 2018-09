Expertin: Mehr junge Menschen in ehrenamtlicher Hospizarbeit

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Immer mehr Menschen engagieren sich in der ehrenamtlichen Sterbebegleitung im Freistaat. "Es werden, seitdem es die ehrenamtlichen Strukturen in Thüringen gibt - etwa seit 1996 - langsam, aber beständig mehr", sagte die Geschäftsführerin des Thüringer Hospiz- und Palliativverbands (THP), Ilka Jope. Einher mit der leichten Aufwärtskurve gehe auch, dass sich immer mehr jüngere Menschen in der Hospizarbeit engagierten. Aktuell zähle der Verband mehr als 1200 Ehrenamtliche, die nach einer entsprechenden Qualifizierung Sterbende und deren Angehörige unterstützen. Vor zwei Jahren waren es nach Angaben des Verbandes noch 100 weniger gewesen.

Rund 300 Besucher erwartet der THP als Dachverband für die Hospiz- und Palliativarbeit in Thüringen zu einem Fachtag mit Vorträgen von Psychologen und Theologen am Samstag in Erfurt.