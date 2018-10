Ein Drittel der Thüringer 60 Jahre und älter

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Ein Drittel der Thüringer ist Ende vergangenen Jahres 60 Jahre und älter gewesen - 2035 werden es Prognosen zufolge sogar mehr als 40 Prozent sein. Das teilte das Thüringer Landesamt für Statistik am Montag am Internationalen Tag des älteren Menschen mit. Ende 2017 waren demnach rund 714 000 Frauen und Männer im Freistaat in dieser Altersgruppe, rund ein Viertel war mindestens 65 Jahre alt.

Der Anteil der Senioren wuchs allein von 2005 bis 2017 um fast 14 Prozent. Zugleich nahm die Bevölkerung in diesem Zeitraum um rund acht Prozent ab. Nach der ersten regionalisierten Bevölkerungsvorausberechnung von 2015 wird 2035 mehr als jeder vierte Thüringer mehr als sechs Jahrzehnte alt sein.

Die älteren Thüringer sind regional sehr unterschiedlich verteilt. In den kreisfreien Städten reicht ihr Anteil von Jena mit etwa 26 Prozent bis Suhl, wo es 40 Prozent sind. Im Eichsfeld sind 31 Prozent der Einwohner 60 Jahre und älter, in den Kreisen Altenburger Land und Greiz sind es 38 Prozent. Die Landeshauptstadt Erfurt liegt bei 29 Prozent.