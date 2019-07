Beauftragter fordert mehr Einsatz von Schulen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt/Berlin (dpa/th) - Der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung hat mangelnde Konzepte gegen sexuelle Übergriffe an Schulen kritisiert. In vielen deutschen Schulen werde zu wenig getan, um Opfern von Übergriffen zu helfen, sagte Johannes-Wilhelm Rörig, der Unabhängige Beauftragte der Bundesregierung für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, am Donnerstag auf einer Fachtagung in Erfurt.

Zudem bemühten sich die Verantwortlichen oft nicht genug darum, Missbrauch vorzubeugen, sagte Rörig. Er wünsche sich in der nächsten Legislaturperiode in Thüringen eine Änderung des Schulgesetzes, mit der alle Schulen verpflichtet würden, konkrete Konzepte zum Schutz vor sexuellem Missbrauch zu erarbeiten.

Zugleich forderte Rörig die Einsetzung eines eigenen Landesbeauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs. Zum Beispiel könne ein Staatssekretär der Landesregierung dieses Aufgabe übernehmen. Laut Thüringens Bildungsminister Helmut Holter (Linke) ist Bildungsstaatssekretärin Gabi Ohler vor wenigen Tagen mit dieser Aufgabe betraut worden.