2,3 Millionen Euro Stiftungsgelder für Psychiatrie-Opfer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Die "Stiftung Anerkennung und Hilfe" hat in Thüringen bisher mehr als 220 Opfern unterstützt, die in Behindertenheimen oder in der Psychiatrie Leid erlitten haben. Insgesamt flossen aus dem bundesweiten Hilfsfonds bislang mehr als 2,3 Millionen Euro an Thüringer Betroffene. Wie das Sozialministerium am Sonntag weiter mitteilte, seien aktuell fast 400 weitere Anträge in Bearbeitung.

Die auf fünf Jahre angelegte Stiftung nahm zum 1. Januar 2017 ihre Arbeit auf. Sie soll Menschen helfen, die als Minderjährige in stationären Einrichtungen der Behindertenhilfe oder Psychiatrie Leid und Unrecht erlebt haben. Das Ministerium verweist auf Problemfelder wie körperliche, sexuelle und psychische Gewalt, Medikamentenmissbrauch, aber auch verweigerte Schul- und Berufsausbildungen. Es geht um die Zeit von 1949 bis 1975 in Westdeutschland und von 1949 bis 1990 in der DDR.