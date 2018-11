Direkt aus dem dpa-Newskanal

Eisenach (dpa/th) - Für ihren ehrenamtlichen Einsatz werden mehrere Thüringer heute von Sozialministerin Heike Werner (Linke) ausgezeichnet. Sie erhalten die "Thüringer Rose" etwa für ihr Engagement bei der Betreuung kranker Menschen und der Hilfe für Bedürftige. Der Freistaat ehrt damit Menschen, die sich seit vielen Jahren für das Gemeinwohl einsetzen. Gewürdigt werden erstmals nicht nur Einzelpersonen, sondern auch eine Initiative.

Die Auszeichnung erinnert an die später heiliggesprochene mittelalterliche Landgräfin Elisabeth, die auf der Wartburg lebte. Sie verteilte gegen den Willen ihres Mannes Essen und Kleidung an Arme. Als sie mit einem Brotkorb ertappt wurde, verwandelten sich die Brote der Legende nach in Rosen.