Sachsens Schüler arbeiten für den guten Zweck

Dresden (dpa/sn) - Für einen Tag die Schulbank gegen einen Arbeitsplatz tauschen: Rund 30 000 Schüler arbeiten am Dienstag für einen guten Zweck. Im Rahmen des Aktionstages "genialsozial - Deine Arbeit gegen Armut" jäten sie Unkraut, bauen Zäune oder etikettieren Ware. Auf ihren Lohn verzichten sie. Stattdessen kommt das erarbeitete Geld sozialen Projekten in Sachsen, aber auch in Entwicklungsländern weltweit zugute.

Der landesweite Aktionstag findet bereits zum 15. Mal statt und ist von der Sächsischen Jugendstiftung ins Leben gerufen worden. In diesem Jahr soll unter anderem ein Verein gefördert werden, der für Frauen- und Kinderrechte in Burkina Faso kämpft. Außerdem sollen die Mittel zur Verbesserung der medizinischen Versorgung in Madagaskar und auf den Philippinen eingesetzt werden.