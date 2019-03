Gericht leidet unter Klageflut bei Krankenhausrechnungen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa(lni) - Das Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen hat mit einer Klagewelle von Krankenkassen gegen Krankenhäuser zu kämpfen. Allein in den ersten neun Novembertagen 2018 sind nach Angaben des Gerichts 3200 Klagen zu 15 000 Abrechnungsfällen eingegangen. Gerichtspräsident Peter Heine wird am Donnerstag bei der Vorstellung des Jahresberichts in Hannover erläutern, welche Auswirkungen dies hat und welche Schlussfolgerungen daraus zu ziehen sind. Das Gericht geht davon aus, dass es mehr Personal braucht.

Bei dem Jahresrückblick wird es auch um Sozialrechtsstreitigkeiten bei Ein-Euro-Jobs gehen. Das Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen ist 2002 durch die Zusammenlegung der Gerichte beider Bundesländer entstanden und hat seinen Sitz in Celle.