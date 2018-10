Oehme: Leerstehende Asyleinrichtungen für Obdachlose öffnen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/sn) - Der sächsische AfD-Bundestagsabgeordnete Ulrich Oehme hat den Bund und die Länder aufgefordert, leerstehende Flüchtlingsunterkünfte noch vor dem Wintereinbruch für Obdachlose zu öffnen. Inzwischen blieben Aufnahmeeinrichtungen ungenutzt, sagte der Politiker am Mittwoch: "Warum sollten sie nicht den Menschen dienen, die hungern und frieren". Es sei ein Armutszeugnis für Deutschland, dass so viele Menschen ein unmenschliches Dasein fristen müssten. "Die Schere zwischen Arm und Reich wird durch das Missmanagement in Berlin immer größer", so Oehme.