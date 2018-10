Obdachlose in U-Bahnhöfen: Senatorin will Treffen mit BVG

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Berlins Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke) möchte Obdachlosen-Schlafplätze in U-Bahnhöfen im Winter erhalten. Deshalb wolle sie sich mit den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) treffen, kündigte die Senatorin am Mittwoch auf einer Presse-Rundfahrt zur Wohnungshilfe an. "Ich halte es für notwendig, dass wir weiterhin in der kalten Jahreszeit einzelne U-Bahnhöfe nachts geöffnet haben", sagte Breitenbach.

Die BVG hatte erwogen, in diesem Jahr keine Bahnhöfe an kalten Nächten für Obdachlose zu öffnen. Als Begründung gaben die Betriebe Sicherheitsbedenken an. Am 15. Oktober soll es deshalb ein Treffen zwischen der Senatorin und der BVG-Chefin Sigrid Nikutta geben. Breitenbach zeigte sich zuversichtlich, dass eine Lösung gefunden werde.