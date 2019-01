Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Die Hilfsaktion "Suppe mit Sinn - Löffelweise Gutes tun" für Obdachlose ist laut Berliner Tafel gut angelaufen. 93 Restaurants beteiligen sich laut Geschäftsführerin Antje Trölsch. Außerdem kämen sehr viele positive Rückmeldungen von den Gastronomen und Gästen. "Wie viele Spenden wir darüber erhalten, können wir allerdings erst nach Ablauf der Aktion abschätzen", sagte Trölsch. Seit November bieten Berliner Restaurants Suppen im Rahmen der Aktion an. Jeweils ein Euro aus dem Verkauf geht an die Tafel, die mit dem Geld die Obdachlosenarbeit im Winter unterstützen will. Bis Ende Februar läuft das Projekt noch.