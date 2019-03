Soziales - Berlin

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/lrs) - Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat an Schüler appelliert, an der bundesweiten Hilfsaktion "Dein Tag für Afrika" teilzunehmen. Mit ihrem Engagement könnten sie tolle Projekte finanzieren, sagte Dreyer am Freitag in Berlin. An dem Aktionstag am 18. Juni sammeln Schüler Geld, indem sie sich eine Arbeit suchen oder Spendenläufe veranstalten. Das Ziel der Aktion ist es, jungen Menschen in Afrika den Schulbesuch oder eine Ausbildung ermöglichen.

Die Kampagne zeige, dass eine richtige Idee viel Gutes bewirken könne, sagte Dreyer, die auch Schirmherrin der Aktion ist. Sie habe in Ruanda einige Projekte besucht, die durch die Aktion initiiert worden waren. "Ich bin davon überzeugt, dass uns der gegenseitige Austausch bereichert und wir viel voneinander lernen können", sagte Dreyer. In Ruanda habe sie beispielsweise der hohe Anteil von Frauen in Wirtschaft und Politik beeindruckt.

Der "Tag für Afrika" wird von dem Verein Aktion Tagwerk organisiert, der seinen Sitz in Mainz hat. Gemeinsam mit den Hilfsorganisationen Brot für die Welt und dem Human Help Network werden Projekte in Ruanda, Uganda, Burundi, der Elfenbeinküste, Burkina Faso, Guinea und Äthiopien unterstützt. Im vergangenen Jahr nahmen rund 190 000 Schüler an der Aktion teil, die 1,4 Millionen Euro erwirtschaften konnten.