Königin Silvia von Schweden bekommt Karl Kübel Preis

Bensheim (dpa/lhe) - Königin Silvia von Schweden wird für ihr Engagement für Kinder mit dem diesjährigen Karl Kübel Preis ausgezeichnet. "Mit ihrer World Childhood Foundation kämpft sie gegen die Ausbeutung und Vernachlässigung von Kindern, gegen Misshandlung und Missbrauch sowie für bessere Lebensbedingungen für Mädchen und Jungen", sagte Daniela Kobel Neuhaus vom Vorstand der Karl Kobel Stiftung am Freitag zur Begründung. Der mit 25 000 Euro dotierte Preis wird am 6. September in Bensheim (Kreis Bergstraße) übergeben.

Königin Silvia setze mit ihrer Stiftung auf präventive Maßnahmen und Aufklärung der Gesellschaft, um Missbrauch und Ausbeutung von Kindern zu verringern. Die Königin würdigte dem Angaben zufolge die Auszeichnung als Anerkennung für die Arbeit aller Mitarbeiter ihrer Stiftung. Sie zeige wie wichtig es sei, sich für Kinder mit Missbrauchs- und Gewalterfahrung einzusetzen.

Die Karl Kübel Stiftung wurde 1972 vom Unternehmer Karl Kübel (1909-2006) gegründet und engagiert sich mit ihren Projekten für Kinder und Familien. Den Preis gibt es seit 1990. In den vergangenen Jahren ging er an den früheren Fußballprofi Gerald Asamoah, die Schauspielerin Maria Furtwängler und den Musiker Peter Maffay.