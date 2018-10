Mitarbeiter der Sächsischen Tafeln ausgezeichnet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Annaberg-Buchholz (dpa/sn) - Sachsens Sozialministerin Barbara Klepsch (CDU) hat Mitarbeiter des Landesverbandes Sächsischer Tafeln für ihr ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet. "Ohne sie würde die Idee der Tafel nicht funktionieren", sagte Klepsch am Montag in Annaberg-Buchholz. Die Tafeln werden durch Verbände und Vereine in verschiedenen Regionen Sachsens organisiert und versorgen Bedürftige mit Lebensmitteln und Sachspenden. Mit dem Programm "Wir für Sachsen" unterstützt der Freistaat die Arbeit der Tafeln. Im aktuellen Doppelhaushalt 2017/2018 werden Projekte mit insgesamt 800 000 Euro gefördert.