Woidke gratuliert Günther Schramm zum 90. Geburtstag

Potsdam (dpa/bb) - Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat dem in Potsdam geborenen Schauspieler und Fernsehmoderator Günther Schramm zum 90. Geburtstag gratuliert. Er sei in Film, Fernsehen und Theater ein "wahres Multitalent" und einer der beliebtesten Schauspieler Deutschlands, sagte er laut einer Mitteilung in Potsdam am Samstag. Er bewundere dessen Vielseitigkeit in Kabarett, Theater, Synchronsprechen, Gesang, Hörfunk, Fernsehen, Kino. Als "Brandenburger Kopf" sei er zudem ein Botschafter des Landes.

Schramm wird am Montag 90 Jahre alt. Er hatte Anfang der 1950er Jahre in Hamburg Schauspiel studiert und wurde unter anderem durch die Krimiserie "Der Kommissar" bekannt, die von 1969 bis 1979 ausgestrahlt wurde. Zudem moderierte er Quizsendungen wie "Alles oder nichts" (1973 bis 1981) oder "Erkennen Sie die Melodie" (1981 bis 1985). Zuletzt war Schramm in Fernsehproduktionen wie "Das Traumschiff" (2006 und 2008) oder "Forsthaus Falkenau" (2007 bis 2013) zu sehen. Er wurde mehrfach mit dem "Bambi" ausgezeichnet.