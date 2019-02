Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Ein 64-jähriger Obdachloser ist am Freitagmorgen tot in der Hannoveraner Innenstadt gefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, waren nach ersten Ermittlungen keine Anzeichen von Fremdeinwirkung erkennbar. Der Mann wurde von einem Passanten leblos an der Außenmauer der Marktkirche entdeckt. Über die genaue Todesursache konnte die Polizei zunächst nichts sagen.