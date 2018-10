Senat stellt Projekte zur Hilfe von Obdachlosen vor

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Die Berliner Sozialverwaltung stellt am heutigen Mittwoch Projekte der Wohnungslosenhilfe vor. Bei einer Presse-Rundfahrt will zunächst die Senatorin Elke Breitenbach (Linke) eine Einrichtung der gemeinnützigen GEBEWO GmbH zeigen. Auch der Besuch einer Notunterkunft für wohnungslose Familien steht auf dem Programm. Am Nachmittag soll auf einer zweiten Strategiekonferenz über weitere Hilfsprogramme beraten werden.

Seit der ersten Konferenz am 10. Januar haben sich neun Arbeitsgruppen aus dem sozialen Umfeld mit Fragen zur Unterstützung für Obdachlose beschäftigt. Ihre Resultate wollen sie bei der zweiten Konferenz zur Diskussion stellen.