Wahlunterlagen für Sorben-Parlament unterwegs

Bautzen (dpa) - Die Initiative Serbski Sejm (Sorbisches Parlament) hat mit der Versendung der Wahlunterlagen begonnen. Adressaten sind die bereits registrierten Wähler, wie die Sprecher in Bautzen am Mittwoch mitteilten. Zur Auswahl stehen nach Angaben von Martin Walde 34 Kandidaten - 19 aus der Ober- und 15 aus der Niederlausitz. Für die Teilnahme an der bis 3. November laufenden Abstimmung per Brief könnten sich Interessenten noch bis zum 27. Oktober anmelden, wenn sie sich selbst als Sorbe bekennen.

Die Initiative zielt auf ein eigenes Parlament für Sorben und Wenden in der Lausitz, der entsprechende Wahlaufruf erfolgte am 1. Mai. Das Parlament soll aus 24 Vertretern bestehen - zwölf Niedersorben (Wenden) aus Südbrandenburg und zwölf Obersorben aus Ostsachsen.