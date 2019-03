Domowina informiert über Bildung in Sorbisch

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Cottbus/Bautzen (dpa) - Bildung und Erziehung in sorbischer Sprache ist einer der Themenschwerpunkte der Domowina, die ihre Arbeit heute in Cottbus vorstellen will. Das große Jahrestreffen des Dachverbandes der sorbischen Vereine findet dann am 30. März in Crostwitz in der Oberlausitz statt.

Auch über die Vorbereitungen zum 13. internationalen Folklorefestival "Lausitz" will der Vorsitzende der Domowina, David Statnik, sprechen. Nach Angaben des Verbandes ist das Festival, das vom 4. bis 7. Juli in Bautzen, Drachhausen und Crostwitz stattfindet, in jedem Jahr ein Besuchermagnet.