Silbermond und Fettes Brot bei Benefizkonzert am Kindertag

Berlin (dpa) - Beim Benefizkonzert "Peace x Peace" werden am Internationalen Kindertag am 1. Juni Stars wie Silbermond, Fettes Brot, Alligatoah, Alice Merton und Lea auf der Bühne stehen. Das teilte der Konzertveranstalter Semmel Concerts mit. Das Musikfestival in Berlin sammelte in den Jahren 2016 und 2017 über 800 000 Euro für Kinder im Krieg und auf der Flucht. Diesmal sollen mit dem Erlös vor allem Projekte im Jemen und in Uganda gefördert werden. Alle Beteiligten bei "Peace x Peace" verzichten auf Gagen, die Vorverkaufsstellen auf Gebühren.