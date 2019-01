Matthias Schweighöfer bricht Konzert in Erfurt ab

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa) - Der Schauspieler, Regisseur und Sänger Matthias Schweighöfer ("100 Dinge") hat ein Konzert in Erfurt unter Schmerzen abgebrochen. Der 37-Jährige klemmte sich bei dem Auftritt am Dienstagabend vermutlich einen Halswirbelnerv ein, wie ein Sprecher der Messe Erfurt GmbH am Mittwoch sagte. Zunächst hatten die "Bild"-Zeitung und andere Medien über den Vorfall berichtet.

Der Sänger musste die Bühne auf dem Messegelände in der thüringischen Landeshauptstadt vorzeitig verlassen, so der Messesprecher. Ob das Konzert nachgeholt wird, stand am Mittwoch noch nicht fest. Schweighöfer ist derzeit auf seiner Tour "Lachen, Weinen, Tanzen" unterwegs.