Frankfurt/Main (dpa) - Ex-Radprofi Jan Ullrich ist am Freitag in Frankfurt festgenommen worden. "Das kann ich bestätigen", sagte eine Sprecherin der Frankfurter Polizei. Hintergrund sei ein Streit in einem Hotel, hieß es in einer Polizei-Mitteilung. Zuerst hatte die "Bild"-Zeitung darüber berichtet.