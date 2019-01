Direkt aus dem dpa-Newskanal

Coolangatta (dpa) – Evelyn Burdecki ist neue Dschungelkönigin. Die 30-Jährige gewann in der Nacht die 13. Staffel der RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!". "Oh mein Gott", rief die Ex-"Bachelor"-Kandidatin unter Tränen immer wieder, nachdem die Moderatoren Sonja Zietlow und Daniel Hartwich das Ergebnis verkündet hatten. Platz zwei ging an Schauspieler Felix van Deventer, bekannt aus "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", Dritter wurde Schlagersänger Peter Orloff.