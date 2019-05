Dorf voller Hasselhoffs: US-Sänger stolz auf seine Herkunft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Essen (dpa/lni) - US-Sänger David Hasselhoff (66) ist stolz auf seine Herkunft aus Niedersachsen. "Die Wurzeln meines Vaters liegen in Völkersen, nahe Bremen", sagte der Ex-"Baywatch"-Star in einem Interview der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" (Freitagsausgabe) in Essen. "Ich bin dort gewesen. Und ich habe ein Bild von einem Bauernhaus: Der Hassel-Hof. Und ich habe ein historisches Buch von der Nachbarschaft, das bis ins 18. Jahrhundert zurückreicht. Haufenweise Hasselhoffs", erzählte er. Das Dorf Völkersen hat etwa 1500 Einwohner und liegt im Landkreis Verden.

"Ich habe einen entfernten Verwandten getroffen. Der sagte: Der Name meiner Großmutter war Hasselhoff. Wir haben immer darüber gewitzelt, dass wir mit David Hasselhoff verwandt sind. Und dann stellt sich raus: Wir sind es wirklich!", sagte der Sänger.