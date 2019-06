Weil packt in Spedition und bei Onlinehändler mit an

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Uelzen (dpa/lni) - Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat am Donnerstag in Uelzen in einem Onlinehandel und bei einer Spedition mit angepackt. Weil verpackte unter anderem Waren beim Onlinehändler Heuer, der Gartenequipment, Werkzeug und Spielzeug vertreibt. Auch Mitarbeiter des Transportunternehmens Kobernuss aus Uelzen erklärten Weil ihren Arbeitsalltag: Mit einem Hubwagen verlud der Regierungschef nach ihren Anweisungen unter anderem Paletten im Lager. In der Vergangenheit hatte der Politiker bereits in diversen Firmen und Branchen mit angepackt, unter anderem im Medizinischen Versorgungszentrum in Werlte und bei der Berufsfeuerwehr in Cuxhaven.