Grundschüler rappen für Weil auf Platt

Hannover (dpa/lni) - Stephan Weil (59), niedersächsischer Ministerpräsident, empfängt am Freitag Schüler der Grundschule Eilvese, die dem SPD-Politiker einen Rap auf Platt vortragen werden. Das Treffen in der Staatskanzlei markiert den Auftakt der Aktion "Fredag ist Plattdag", einem Gemeinschaftsprojekt der Landschaftsverbände und der Landesschulbehörde. Sie wollen Schulen dazu ermuntern, an jedem Freitag im September Platt und Saterfriesisch zu fördern. Anlass ist der Europäische Tag der Sprachen am 26. September. Bislang haben sich landesweit nach Angaben der Landesregierung rund 100 Schulen bereit erklärt, dabei mitzumachen.