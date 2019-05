Niederländisches Königspaar informiert sich bei Bundeswehr

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Nauen (dpa/bb) - Das niederländische Königspaar ist bei seinem Brandenburg-Besuch am Dienstag mit Bundeswehr-Soldaten zusammengetroffen. Willem-Alexander und Máxima wurden beim Einsatzführungskommando der Bundeswehr in Schwielowsee von Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) und ihrer niederländischen Amtskollegin Ank Bijleveld-Schouten begrüßt. Das Einsatzführungskommando in der Henning-von-Tresckow-Kaserne koordiniert die Auslandseinsätze der Bundeswehr. Das Königspaar wollte per Video mit einem deutschen und einem niederländischen Soldaten im Feldlager Mazar-i-Scharif in Afghanistan sprechen.

Zum Auftakt ihres zweitägigen Besuchs in Brandenburg war das Paar zuvor von Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) begrüßt worden.