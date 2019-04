Fußballstar Thomas Müller setzt sich für das Lesen ein

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lby) - Als neuer Botschafter der Stiftung Lesen will Fußballstar Thomas Müller möglichst viele Kinder und deren Familien vor allem für das Vorlesen begeistern. "Die Kinder wachsen heutzutage mit mehr Medieneinflüssen auf als ich in meiner Kindheit, so dass das Lesen wohl manchmal etwas stiefmütterlich behandelt wird", wird der Sportler vom FC Bayern München in einer Mitteilung der Stiftung vom Mittwoch zitiert. Nur wer lesen könne, könne auch in allen Bereichen mitspielen. Der Fußballweltmeister werde in Schulen aus seinem neuen Kinderbuch vorlesen, teilte die Stiftung in Mainz mit.

Thomas Müller ist damit einer von mehr als 150 Prominenten, die sich als Lesebotschafter für die Stiftung engagieren. Dazu zählen unter anderem die Moderatorinnen Anne Will und Marietta Slomka, der Schauspieler Sky du Mont, der Rennfahrer Nico Rosberg sowie mehrere YouTube-Stars.