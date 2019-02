Eros Ramazzotti feiert Tournee-Auftakt in München

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa) - Ein schmissiges Fest der Amore hat der italienische Popsänger Eros Ramazzotti am Sonntag in der Münchner Olympiahalle gefeiert. Über zwei Stunden lang gab der Meister des romanischen Pops zum Auftakt seiner Welttournee Songs aus seinem aktuellen Album "Vita Ce N’è", sowie seine Klassiker wie "Cose della vita", "Più bella cosa" oder "Se bastasse una canzone" zum Besten.

Begleitet von starken Background-Sängerinnen, die bei mehreren Duetten ihre ganze Stimmgewalt zeigen konnten, schlug der 55-Jährige gemeinsam mit seiner Pop-Rock-Band mal romantisch leise, mal feiernd laute Töne an. Auch wenn Ramazzotti sich auf dem neuen Album nicht neu erfunden hat, die Songs sich in Teilen ähneln und der Sänger stellenweise etwas Charme vermissen ließ, so riss er vor allem bei seinen größten Hits das Münchner Publikum in der ausverkauften Halle mit.

Im Rahmen seiner Welttournee wird der Sänger noch in weiteren vier deutschen Städten auftreten: in Köln, Stuttgart, Leipzig und Mannheim.