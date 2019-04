Django Asül als Kabarettist mit Söder "hochzufrieden"

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa/lby) - Für den Kabarettisten Django Asül macht Markus Söder (CSU) als bayerischer Ministerpräsident einen guten Job - zumindest aus humoristischer Sicht. "Als Satiriker kann ich sagen: Ich bin hochzufrieden mit ihm", sagte Asül im Interview mit "tz"/"Münchner Merkur" (Mittwoch). Auch die Zusammenarbeit in der Koalition von CSU und Freien Wählern erwähnte Asül. Die Variante sei für Söder die bessere Wahl gewesen. Der Gedanke an eine mögliche Koalition mit den bei der Landtagswahl starken Grünen habe Söder sicher schon Alpträume verursacht. "Jetzt ist er froh, einen wie Aiwanger an der Seite zu haben, der öfter mal nachfragt: Chef, wo muss ich unterschreiben?", sagte er mit Blick auf Söders Stellvertreter, den bayerischen Wirtschaftsminister und Chef der Freien Wähler, Hubert Aiwanger.

Asül liest seit 2008 den bayerischen Landespolitikern beim traditionellen Maibockanstich im Münchner Hofbräuhaus die Leviten. Am heutigen Mittwochabend wird die diesjährige Rede von Asül vom Bayerischen Rundfunk (BR) übertragen.