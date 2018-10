König Willem-Alexander und Máxima in Mainz eingetroffen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Bei strahlendem Sonnenschein ist das niederländische Königspaar am Mittwoch in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt Mainz eingetroffen. König Willem-Alexander und seine Frau Máxima wurden in der Staatskanzlei von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und ihrem Mann Klaus Jensen begrüßt. Nach "Maxima"-Rufen und Jubel der rund 250 Zuschauer gingen Gastgeber und Gäste zu den Menschen und schüttelten Hände. Die Regierungschefin stellte den Besuchern anschließend ihr Kabinett vor.

Auf dem Programm des ersten von drei Tagen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland stand am Nachmittag eine einstündige Schifffahrt von Oberwesel nach Boppard, im Unesco-Weltkulturerbe des Mittelrheintals. Der Weinbau an der Mosel, aber auch Klimawandel und Digitalisierung, sollten die Themen einer Weinbergsbesichtigung in Bernkastel-Kues sein. Der rheinland-pfälzische Teil des Besuchs wird am Donnerstag in Trier beendet, wo unter anderem die Besichtigung der Karl-Marx-Ausstellung auf dem Programm steht. Anschließend reist das Königspaar nach Saarbrücken weiter.

Rheinland-Pfalz ist einschließlich des Staatsbesuchs in Berlin das achte Bundesland, das Willem-Alexander seit seiner Thronbesteigung im Jahr 2013 besucht. Im vergangenen Jahr, zur 500-Jahr-Feier der Reformation, hatte das Königspaar Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt besucht.