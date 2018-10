Jubel für niederländisches Königspaar in Trier

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Trier (dpa/lrs) - Das niederländische Königspaar ist am zweiten Tag seiner Deutschland-Visite von mehr als hundert royalen Fans in Trier gefeiert worden. Lautstark jubelten sie Willem-Alexander und Máxima am Donnerstag zu, als diese am einst römischen Stadttor Porta Nigra eintrafen. Bei seinem Gang über den Vorplatz schüttelte das Paar viele Hände und ließ sich zig Male fotografieren. Als Gastgeberin war die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) dabei: Auch sie und ihr Mann Klaus Jensen grüßten die Schaulustigen. "Wir freuen uns riesig, dass das Königspaar hier ist", sagte Dreyer. Viele Trierer seien eng mit den Niederlanden verbunden.

Im Anschluss besuchten Willem-Alexander (51) und Máxima (47) den Trierer Dom. Bischof Stephan Ackermann freute sich auf die royalen Gäste: "Es ist für mich das erste Mal, dass ich ein Königspaar im Dom begrüße", sagte er. Danach stand der Besuch der Landesausstellung zum 200. Geburtstag des in Trier geborenen Philosophen Karl Marx auf dem Programm.

Trier ist die letzte Station der Niederländer auf ihrer Tour durch Rheinland-Pfalz, die am Mittwoch in Mainz begonnen hatte. Danach wollte das Paar ins Saarland weiterreisen. Der dreitägige Arbeitsbesuch endet am Freitag im saarländischen Homburg. Das Königspaar wird von einer Wirtschaftsdelegation begleitet - zum weiteren Ausbau der Wirtschaftsbeziehungen.