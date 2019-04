Königin Silvia von Schweden besucht ein Altenheim

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lohne (dpa/lni) - Königlicher Besuch im Altersheim: Die schwedische Königin Silvia besucht heute das St.-Anna-Stift im oldenburgischen Lohne. Anlässe sind die Verleihung eines Stipendiums an eine Pflegenachwuchskraft und der Besuch des Wohnbereichs "Silvia" im Altenheim. Dieser Wohnbereich orientiert sich an der Pflegephilosophie der von der Königin gegründeten Silviahemmet-Stiftung. Bei dem Konzept geht es um eine palliative Versorgung, bei der mehr Lebensqualität im Mittelpunkt steht, und die Begleitung der Menschen mit Demenz in ihren letzten Lebensjahren. Auch die Angehörigen sind in das Konzept eingebunden.