Leipzig (dpa) - Die Schauspielerin Amy Mußul (27) hat für ihre Rolle als neue Kommissarin in der ZDF-Krimiserie "Soko Leipzig" ein Schießtraining absolviert. "Als ich wusste, dass ich dafür drehen werde, habe ich mir zeigen lassen, wie man sich mit der Waffe verhält, damit es gut und authentisch aussieht", sagte Mußul. Außerdem habe sie eine Nachbarin, die Polizistin ist. Mit ihr habe sie zur Vorbereitung viel gesprochen. Mußul wird in der "Soko Leipzig" als Kriminalkommissarin Kim Nowak ermitteln. Die erste Folge mit ihr wird an diesem Freitag (1. Februar) ausgestrahlt.