Astronaut Alexander Gerst wird in Heimatsstadt gefeiert

Künzelsau (dpa/lsw) - Raumfahrer Alexander Gerst ist mehrere Monate nach seiner zweiten Weltraummission zu einem Fest in seine Heimatstadt in Künzelsau (Hohenlohekreis) gekommen. "Es ist uns vielleicht gar nicht ganz klar, was für ein wertvolles Luxusgut das ist: Dass wir im dunklen Kosmos so einen schönen blauen Planeten haben, auf dem wir einfach sein können", sagte der 43-Jährige am Samstag. Hunderte Menschen kamen trotz Regen zu der Willkommensfeier in der kleinen Stadt.

Seit der Rückkehr von der Internationalen Raumstation (ISS) im Dezember 2018 ist der studierte Geophysiker Gerst der Deutsche mit der längsten Weltraumpraxis: 166 Tage verbrachte er 2014 im All und 197 weitere im vergangenen Jahr.