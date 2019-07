Direkt aus dem dpa-Newskanal

Konstanz (dpa/lsw) - Königin Silvia besucht am 3. September Konstanz und die Blumeninsel Mainau. Das teilte die Mainau GmbH am Donnerstag mit. Anlass für den Besuch der schwedischen Königin ist das 25-jährige Jubiläum der Mentor Stiftung, zu dem Vorträge und Workshops in Konstanz geplant sind. Die 75-Jährige gründete die Stiftung für Jugendliche 1994 in Genf mit.