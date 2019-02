Fotograf und Kameramann wegen Grönemeyer-Video vor Gericht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Köln (dpa/lnw) - Ein Fotograf und ein Kameramann müssen sich ab heute wegen einer Auseinandersetzung mit dem Sänger Herbert Grönemeyer (62) vor Gericht verantworten. Der Tatvorwurf in dem Strafprozess lautet auf falsche Verdächtigung und uneidliche Falschaussage. Nach Angaben des Landgerichts Köln sollen die Angeklagten im Alter von 37 und 39 Jahren gegenüber der Staatsanwaltschaft wahrheitswidrig behauptet haben, am Flughafen Köln/Bonn von Grönemeyer ohne Grund angegriffen und verletzt worden zu sein. In einem Zivilverfahren zu diesem Vorfall sollen sie zudem entsprechende Falschaussagen gemacht haben. Am Mittwoch (20. Februar) wird nach Gerichtsangaben voraussichtlich Grönemeyer als Zeuge aussagen.

Grönemeyer hatte sich in dem Zivilverfahren erfolgreich gegen die Berichterstattung über die Auseinandersetzung gewehrt. Das Landgericht Köln untersagte 2017 größtenteils, entsprechende Bilder und Aussagen weiter zu verbreiten. Es darf zum Beispiel nicht mehr behauptet werden, dass der Sänger einem Fotografen eine Reisetasche an den Kopf geschleudert und den zu Boden gegangenen Mann mit den Händen gepackt habe.

Das Aufeinandertreffen am Flughafen ereignete sich im Dezember 2014. Ein im Internet verbreitetes Video erweckt den Eindruck, Grönemeyer sei damals grundlos ausgerastet. In Wahrheit seien seine Lebensgefährtin und sein Sohn mit dabei gewesen, sagte der Sänger 2017 der Deutschen Presse-Agentur in Köln. Der Film sei so zusammenmontiert, dass man glauben müsse, er rege sich auf, nur weil er einen Fotografen sehe. Tatsächliche mache er mit jedem ein Foto, betonte Grönemeyer. Hier sei aber die Privatsphäre seiner Familie verletzt worden.