Rockiger Radiopreis: Lenny Kravitz eröffnet Gala in Hamburg

Hamburg (dpa) - US-Rockstar Lenny Kravitz hat in Hamburg die Gala zum Deutschen Radiopreis eröffnet. Vor knapp 1000 Gästen im Schuppen 52 im Hafen präsentierte der 54-Jährige am Donnerstagabend Songs aus seinem noch unveröffentlichten elften Studioalbum "Raise Vibration". Die in elf Kategorien ausgelobten Radiopreise werden zum neunten Mal vergeben. Stifter sind die Hörfunkprogramme der ARD, Deutschlandradio und die Privatradios in Deutschland. Die Gala wird federführend vom Norddeutschen Rundfunk ausgerichtet. Neben Kravitz wollten Max Giesinger, Revolverheld, Dua Lipa, Namika und Glasperlenspiel für Stimmung bei den Gästen sorgen. Knapp 70 öffentlich-rechtliche und private Radios übertrugen die Gala live.