Moderatorin Barbara Schöneberger jetzt auch in Wachs

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Zum 140. Jubiläum ist eine neue Wachsfigur ins Hamburger Panoptikum eingezogen: Seit Mittwoch strahlt Moderatorin Barbara Schöneberger neben Promis wie Donald Trump, Adele und den Beatles auf der Reeperbahn. Im pinken, knielangen Kleid und offenen, blonden Haaren blickt die beliebte Moderatorin in die Kameras. Die Betreiber des Panoptikums hatten die Hamburger über die Medien um Vorschläge für die Jubiläumsfigur gebeten und sich am Ende für Barbara Schöneberger entschieden. Als Dankeschön bekommen alle Hamburger am 11. Mai 2019 - dem Tag, an dem das Wachsfigurenkabinett vor 140 Jahren zum ersten Mal seine Türen öffnete - freien Eintritt.