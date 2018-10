Jamie Lee Curtis schaltet zum Geburtstag ihr Handy aus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Schauspielerin Jamie Lee Curtis (59) will keine große Party zu ihrem 60. Geburtstag am 22. November haben. "Ich werde so still feiern, dass selbst meine Nachbarn es nicht mitbekommen werden", sagte die Tochter der Filmstars Janet Leigh und Tony Curtis am Dienstag im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. "Ich werde meine Familie um mich haben und mein Handy stumm schalten."

Jamie Lee Curtis ist derzeit auf Promotiontour für den Horrorfilm "Halloween", der am 25.10. in den deutschen Kinos startet. Am Dienstagabend wurde sie in Hamburg zur Deutschlandpremiere des Films erwartet.

40 Jahre nach dem Original-Horrorschocker "Halloween - Die Nacht des Grauens" (1978) von John Carpenter schlüpft die Schauspielerin erneut in die Rolle der Laurie Strode, die sie damals über Nacht berühmt machte. Im aktuellen Streifen spielt Curtis die gealterte Strode, die mittlerweile unter einer Posttraumatischen Belastungsstörung leidet. Der Film von Regisseur David Gordon Green soll Ende Oktober in die amerikanischen und deutschen Kinos kommen