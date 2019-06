Harley Days diesmal ohne Maffay: Rocker sagt kurzfristig ab

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa) - Die am Freitag beginnenden Hamburger Harley Days finden in diesem Jahr ohne Peter Maffay statt. Der 69-jährige Rocker, der in früheren Jahren gelegentlich die 30 Kilometer lange Abschlussparade durch Hamburg anführte, hatte auch für dieses Jahr seine Teilnahme angekündigt, dann aber kurzfristig abgesagt, wie der Veranstalter am Mittwoch mitteilte. Eine Begründung dafür habe es zunächst nicht gegeben.

Von Freitag an steht die Hansestadt wieder im Zeichen der Harley Days. Auf dem Großmarktgelände werden bis zum Sonntag mehrere Hunderttausend Motorradfans und Schaulustige erwartet. Die Veranstaltung gilt als eines der größten Motorradtreffen in Europa. Den Abschluss des Festivals bildet wie jedes Jahr die große Parade durch Hamburg am Sonntag (13.30 Uhr). Die Veranstalter gehen von mehreren Tausend Fahrern aus.