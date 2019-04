Gisele Bündchen gibt Autogrammstunde in Hamburg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Das brasilianische Supermodel Gisele Bündchen (38) hat am Mittwoch in Hamburg das neue Buch "Lessons: Mein Weg zu einem sinnerfüllten Leben" signiert. In der Europa-Passage konnten rund 100 Fans, die die Tickets zuvor gekauft hatten, dem blonden Star nahe kommen. "Hamburg ist eine wunderschöne Stadt. Ich liebe die Alster", sagte die 38-Jährige. Seit 2009 ist Bündchen, die in Brasilien aufgewachsen ist und deutsche Wurzeln hat, mit dem US-amerikanischen Footballspieler Tom Brady verheiratet. 2009 kam ihr gemeinsamer Sohn zur Welt, 2012 ihre Tochter. Seit 2007 lebt das Paar mit den Kindern in Boston und Brentwood (Los Angeles).