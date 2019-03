Curvy Model Angelina Kirsch ist neu verliebt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa) - Übergrößen-Model Angelina Kirsch ist wieder neu verliebt. "Ja, mein Herzchen schlägt. Mir geht es sehr gut. Ich bin verliebt, das kann ich so sagen", sagte die 30-Jährige am Sonntagabend am Rande der Deutschland-Premiere des Musicals "Tina - Das Tina Turner Musical" in Hamburg. Wer der neue Mann an ihrer Seite ist, wollte sie aber nicht verraten. Sie habe ihn allerdings nicht erst kürzlich kennengelernt. "Ich kannte ihn noch von vor diesem ganzen Rummel. Wiedergetroffen quasi." Bis zum ersten gemeinsamen Auftritt werde es aber noch ein bisschen dauern, sagte sie weiter. "Da lassen wir uns noch ganz viel Zeit."

Die 30-jährige Angelina Kirsch gilt als eine der erfolgreichsten Plus-Size-Models Deutschland. Aufgewachsen in Neumünster, wurde sie in einer Eisdiele in Rom entdeckt. Regelmäßig steht Kirsch seitdem für namhafte Labels vor der Kamera. Bis 2018 war sie zudem Jurorin der Castingshow "Curvy Supermodel - Echt. Schön. Kurvig".