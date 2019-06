Friseur spendiert Hilfsbedürftigen kostenlose Haarschnitte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gera (dpa/th) - Für ihn ist es eine Herzenssache: Der 34 Jahre alte Hiwa Mustafa hat der Tafel der Stadt Gera Gutscheine für kostenlose Haarschnitte in seinem Friseurgeschäft übergeben. "Mein Laden läuft gut und es war immer mein Traum, etwas zu tun", sagte der aus dem Nordirak stammende Kurde der Deutschen Presse-Agentur am Freitag. Bis Jahresende will er pro Monat jeweils zehn solcher Gutscheine abgeben. "Ich sehe Leute mit langen Haaren und Bart und weiß, dass sich viele keinen Haarschnitt leisten können."

Bei der ersten Gutscheinübergabe an Tafel-Vorsitzende Giselda Schädlich war Oberbürgermeister Julian Vonarb (parteilos) dabei. Für ihn ist die Initiative Mustafas "ein lebendes Beispiel für Integration und Internationalität". Vonarb hatte nach Angaben der Stadt den Kontakt zwischen Mustafa und Schädlich hergestellt. Schädlich freute sich, "dass sie Menschen künftig für ein gepflegtes Äußeres nicht nur mit Hilfe der Kleiderkammer unterstützen kann, sondern jetzt auch mit einem gepflegten Haarschnitt", wie die Stadt mitteilte.

"Diese Sache liegt mir sehr am Herzen. Seit über zwölf Jahren lebe ich in Gera und habe seit zwei Jahren mein Friseurgeschäft. Ich möchte für Menschen etwas tun, die jetzt meine Hilfe brauchen können", sagte Mustafa. Der Vater eines zehnjährigen Sohnes hat selbst auch einen Wunsch: Dass er schnell seine Ehefrau zu sich nach Gera holen kann.