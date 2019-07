Rapper Eko Fresh feiert das Lesen

06. Juli 2019 15:17 Leute - Frankfurt am Main

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Eko Fresh ist Fan von Büchern und zeigt das jetzt auch in seiner Musik. Zum 60. Geburtstag des Vorlesewettbewerbs des Deutschen Buchhandels veröffentlicht der Rapper seinen neuen Song "Jetzt ein Buch!" am Samstag. "Bücher machen das Leben erst farbenreich", rappt Eko Fresh. Er wolle zeigen, welche Welten Geschichten eröffnen können. Seinen Fans möchte er die Möglichkeiten mitgeben, die Bücher für die Fantasie und das Lernen schaffen. "Ob Sänger, Schauspieler oder Influencer - nichts geht ohne Lesen bei deinen Stars. Lesen ist nicht nur cool, es hilft, dich stark zu machen", sagt Eko Fresh.

Das erste Mal hat der Rapper den neuen Song live beim Bundesfinale des Vorlesewettbewerbs Ende Juni performt. Fernsehpremiere feiert "Jetzt ein Buch!" am Samstag in einer Sendung zum Vorlesewettbewerb, die im KiKa ausgestrahlt wird. Eko Fresh hat in seinen Songs schon häufiger politische und gesellschaftliche Themen aufgegriffen.